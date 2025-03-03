В Хайфе открыли стрельбу. Есть раненые

Террорист открыл стрельбу по прохожим в районе автобусной и железнодорожных станций на севере израильского города Хайфа утром 3 марта, сообщили «Гаарец» и The Times of Israel, ссылаясь на полицию.

По меньшей мере пять человека получили ранения, один находится в критическом состоянии, у троих ранения средней тяжести, сообщает «Едиот ахронот». Сообщается, что у некоторых пострадавших огнестрельные ранения, у других — ножевые.

Первоначально СМИ сообщили, что двоих нападавших «нейтрализовали». Но затем появились данные, что полицейские застрелили террориста и еще одного человека, чья причастность к нападению пока не подтверждена.