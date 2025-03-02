На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. Их маршрут впервые прошел по контролируемой Россией территории

На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Маршрут миссии впервые прошел только по контролируемым Россией территориям.

О прошедшей на ЗАЭС ротации сообщил официальный телеграм-канал российского руководства станции. «Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории РФ», — говорится в сообщении.

Корреспондент «Радио Свободы» Рикард Йозвяк утверждает, что ротация была проведена без согласования украинской стороны. «Случилось то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ перебросило свой персонал на Запорожскую АЭС через оккупированную Россией территорию без одобрения Украины», — написал Йозвяк.

В составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ три инспектора, уточняется в телеграм-канале руководства станции. Маршрут, которым следовала миссия, был предложен российской стороной.

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года и контролируется российским руководством. С 1 сентября на станции работают эксперты МАГАТЭ, которые сменяют друг друга. До сих пор маршруты наблюдателей, направляющихся на станцию, проходили по территориям, контролируемым Россией, лишь частично, а часть пути пролегала по украинским территориям. Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, однако она дважды откладывалась. Российская сторона утверждает, что ротацию намеренно срывали ВСУ. В Украине в срыве ротации обвинили Россию.