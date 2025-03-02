CNN: разведки России и Китая активизировали вербовку американских госслужащих, попавших под массовые увольнения администрации Трампа

Разведывательные службы России и Китая получили указание активизировать вербовку федеральных служащих США, работающих в сфере национальной безопасности и оказавшихся уволенными или на грани увольнения, пишет CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с данными американской разведки.

В документе, подготовленном Службой уголовных расследований ВМС США, говорится, что разведывательное сообщество с «высокой степенью уверенности» оценило, что «иностранные противники», включая Россию и Китай, пытались, вербуя федеральных служащих, «извлечь выгоду» из планов администрации Дональда Трампа по массовым сокращениям.

Россия и Китай (а также другие противники США) проявляют интерес к недавно уволенным сотрудникам с допуском к секретной информации и к сотрудникам на испытательном сроке, которые могут владеть информацией о критически важной инфраструктуре США и правительственной документации, пишет CNN.

«Не нужно большого воображения, чтобы понять, что эти отвергнутые федеральные служащие с богатым институциональным опытом представляют собой ошеломляюще привлекательные цели для разведывательных служб наших конкурентов и противников», — сказал один из собеседников CNN.

По крайней мере две страны (какие — не уточняется) уже создали сайты по набору персонала и начали активно нацеливаться на американских госслужащих в соцсети LinkedIn, сообщили два источника CNN.

Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что его страна «всегда была привержена развитию отношений на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга». «Мы выступаем против беспочвенных спекуляций о Китае без фактической основы», — добавил он.

Массовые сокращения сотрудников правительственных агентств, предпринятые командой Трампа в целях экономии бюджета, коснулись в том числе ЦРУ и Министерства обороны. Пентагон заявил, что уволены могут быть более пяти тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке и проработавших на своей должности год или меньше. ЦРУ уже уволило более 20 сотрудников, чья работа была связана с политикой инклюзивности (DEI).