Прокуратура попросила заочно приговорить основателя Gulagu.net Владимира Осечкина к 11 годам по делу о «фейках» об армии

Прокурор в ходе заседания в Мещанском суде Москвы попросил заочно приговорить основателя Gulagu.net Владимира Осечкина к 11 годам лишения свободы по делу о «фейках» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает «Медиазона».

Поводом для преследования Осечкина стали три ютюб-стрима с участием основателя Gulagu.net о войне в Украине: на канале проекта, на канале украинской журналистки Татьяны Поповой, а также выступление Осечкина на канале «Freeдом.Live».

О том, что против основателя Gulagu.net завели уголовное дело о «фейках», стало известно в октябре 2022 года. В марте 2024-го суд заочно арестовал его. Осечкин говорил, что следствие «фальсифицировало» уголовное дело против него за «независимые расследования и разоблачения» Gulagu.net.

В суде против основателя Gulagu.net дали показания несколько свидетелей. В их числе бывший член Общественно наблюдательной комиссии Подмосковья Алексей Павлюченков, который заявил, что не смотрел ютьюб Осечкина и не общается с ним.

Владимир Осечкин в 2015 году уехал из России после того, как против него возбудили дело о мошенничестве. Сейчас он живет во Франции. МВД несколько раз объявлял основателя Gulagu.net в розыск по этому делу. Последний раз — осенью 2021 года.

В 2021-м Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в разных регионах России. После этого Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, директора ФСИН России Александра Калашникова уволили, а наказание за пытки ужесточили.

В сентябре 2022 года Осечкин заявил, что его пытались убить во французском Биаррице. По его словам, покушение готовил «человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью». Осечкин говорил, что «были выстрелы», но в него не попали.