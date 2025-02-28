Власти РФ начали предлагать западным компаниям вернуться в Россию после того, как высокопоставленные представители Москвы и Вашингтона провели переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля. Об этом 28 февраля сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, спустя несколько минут после того, как в Эр-Рияде завершились переговоры России и США, ставшие первыми после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, некий российский чиновник связался с одной из крупнейших американских транснациональных корпораций. Чиновник поинтересовался у компании, не заинтересована ли она в том, чтобы вернуть часть своих брендов в Россию.

По данным FT, компания (ее название не раскрывается) посчитала, что пока рано обсуждать возврат брендов в Россию. Однако представитель корпорации сказал: «Совершенно очевидно, что многие компании ищут такие возможности».

Как пишет газета, западный бизнес делает первые шаги к тому, чтобы вернуться в Россию. По информации издания, транснациональные корпорации допускают, что вернутся и, возможно, выкупят свои российские предприятия. Но, по словам руководителей западных компаний и их советников по России, пока преждевременно ждать возвращения.

Представители некоторых западных компаний в Москве сделали предварительные запросы на российских рынках недвижимости и рекламы, а также провели консультации с юристами по поводу возможного возвращения, рассказали источники FT.

В последнее время появились сообщения, что в Россию могут вернуться Zara, Uniqlo, Coca-Cola, Visa и Mastercard. Но, по информации Financial Times, пока компании не строят планов быстро вернуться в Россию. Источник, знакомый с российским бизнесом Uniqlo, сообщил, что вопрос возвращения в Россию пока активно не обсуждался, но, по его мнению, компания может быстро вернуться, если российская экономика снова откроется.

Западные участники рынка, общавшиеся с российскими чиновниками, заявили FT, что, по их мнению, компаниям, которые (по выражению одного из американских руководителей) «ушли и показали средний палец», будет сложнее вернуться, чем тем, кто ушел тихо.

Собеседники издания добавили, что, вероятно, американским компаниям будет легче вернуться, поскольку власти США стремятся к сближению с Россией. Источники отметили, что в Вашингтоне заинтересованы в возвращении западного бизнеса в РФ.

Россия и США провели переговоры на высоком уровне 18 февраля. Стороны в ходе встречи в Эр-Рияде обсуждали налаживание российско-американсих отношений, а также урегулирование российско-украинской войны.

Президент США Дональд Трамп заявил 24 февраля, что проводит «серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией».

Владимир Путин заявил 24 февраля, что Россия готова сотрудничать с США в добыче полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины. Он также сообщил, что Россия может поставлять в США два миллиона тонн алюминия в год в случае открытия рынка.

Читайте также

В России много говорят о скором возвращении Coca-Cola, Apple, Uniqlo, McDonaldʼs и других иностранных компаний. У этих слухов есть хоть какие-то основания? 8 карточек