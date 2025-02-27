В Израиле террорист на автомобиле въехал в толпу на автобусной остановке. Десять человек получили ранения

В городе Пардес-Хана-Каркур на севере Израиля совершен теракт, сообщает The Times of Israel.

Как заявили в полиции, мужчина на автомобиле въехал в толпу людей на остановке, после чего продолжил движение и врезался в припаркованную неподалеку полицейскую машину. Он попытался скрыться, но был застрелен.

В результате атаки были ранены десять человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.

В полиции сообщили, что нападавшим был 53-летний палестинец, женатый на гражданке Израиля и нелегально проживавший в стране.

Спланировал ли нападавший атаку в одиночку или это была атака, организованная какой-либо крупной террористической группировкой, неясно.