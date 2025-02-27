США выдали РФ россиянина, обвиняемого по делу о разбое в аэропорту Пулково в 2014 году

Власти США выдали России Дмитрия Кошелева — россиянина, которого обвиняют в разбойном нападении (пункты «а» и «б» части 4 статьи 162 УК) в Петербурге в 2014 году, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в июле 2014 года Кошелев и еще несколько человек в форме бойцов спецназа под угрозой применения оружия забрали у перевозчика денег более полутора миллионов долларов.

Кошелев скрылся. Его объявили в международный розыск в 2020 году. В 2021-м стало известно, что Кошелев находится в США — его заподозрили в нарушении иммиграционного законодательства страны.

В октябре 2024 года Генпрокуратура РФ сообщала, что в течение года иностранные органы выдали России не менее 120 человек. При этом в ведомстве жаловались, что страны ЕС и Канада 67 раз отказали в выдаче подозреваемых в мошенничестве, злоупотреблении доверием, разбое и других преступлениях. В 14 случаях отказ объясняли, как утверждала Генпрокуратура РФ, политическими причинами.

В начале февраля в Генпрокуратуре РФ заявили, что власти США не выполнили 200 запросов о правовой помощи от РФ по уголовным делам, 155 из которых относятся к сфере IT. За какой период приводилась эта статистика, не уточнялось. Представитель ведомства отмечал, что отказы в выдаче разыскиваемых в РФ людей западные страны объясняют тем, что не уверены, что их права в России будут соблюдены.