На крыльцо здания правительства Самарской области бросили гранату. СК возбудил дело о теракте

Ночью 27 февраля мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, предположительно, на крыльцо бросили гранату. В результате взрыва повреждена тротуарная плитка.

Губернатор рассказал, что жертв и пострадавших нет. Мужчина, бросивший гранату, задержан.

«Цель — пока непонятна. Запугать? Не получится», — добавил Федорищев.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что мужчина приехал к зданию правительства на машине с сыном, выбежал из автомобиля и бросил гранату. По предварительным данным, он был пьян. Задержанный заявил, что гранату он нашел.

Обновление. Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело по статьям о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (пункт «а» части 3 статьи 222.1).