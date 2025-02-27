Кадыров решил наградить выживших членов экипажа разбившегося самолета Azerbaijan Airlines. По данным СМИ, лайнер сбила российская ПВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров представил к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой» двух выживших бортпроводников самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в декабре 2024 года.

Выжившие члены экипажа, заявил Кадыров в своем телеграм-канале, проявили «исключительное мужество и высокий профессионализм» во время авиакатастрофы.

Глава Чечни также пообещал установить в Грозном мемориальную плиту в память о погибших в результате крушения самолета.

«Я еще раз от имени всех жителей Чеченской Республики выражаю глубокие соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также семьям и близким погибших. Эта трагедия стала нашей общей болью. Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души погибших», — добавил Кадыров.

Ранее, как сообщал источник Day.Az в администрации президента Азербайджана, власти страны отказались принять от Чечни какую-либо помощь. «Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. <…> Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций», — заявил собеседник издания.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау 25 декабря. Лайнер упал в Казахстане после того, как его перенаправили через Каспийское море во время атаки украинских беспилотников на российские регионы Кавказа. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения стала российская ракета ПВО. Власти Казахстана 4 февраля опубликовали предварительный отчет о крушении. Из документа следует, что повреждения, выявленные в системах самолета, вероятно, произошли из-за внешнего объекта. О том, что лайнер сбила российская ракета, в отчете прямо не говорится.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Москвы признать вину в крушении самолета, извиниться перед Баку, наказать виновных и выплатить компенсации семьям погибших. Владимир Путин частично признал ответственность, принес соболезнования и извинения за «трагический инцидент».

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