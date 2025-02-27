«Европейская правда»: родственники погибших при крушении рейса MH17 обратились к Трампу. Они требуют привязать мирное соглашение к признанию РФ ответственности за катастрофу

Родственники погибших при крушении рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году обратились к президенту США Дональду Трампу и главе Еврокомиссиии Урсуле фон дер Ляйен, пишет «Европейская правда».

В письмах, копии которых есть в распоряжении редакции, родственники жертв катастрофы указывают, что надежное мирное соглашение по Украине невозможно без признания Россией ответственности за крушение самолета. «Без этого не может быть надежного мира с Россией», — говорится в тексте.

Родственники погибших уже давно требуют от России признания ответственности, и правительство Нидерландов (большинство пассажиров были гражданами этой страны) их поддерживает. Эти требования, как считают близкие погибших, должны стать частью любого потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, пишет «Европейская правда».

17 июля 2014 года пассажирский «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом — как позже установило следствие, ракетой, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук». При падении самолета погибли 298 человек.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги приговорил троих обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко — к пожизненным срокам. Согласно выводам следствия, Стрелков, Дубинский и Харченко отвечали за перевозку «Бука», из которого был сбит самолет. Все трое в суде не участвовали, приговор был оглашен заочно.

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