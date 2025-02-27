Бывшее представительство Sony Pictures в России потребовало миллиард рублей от российских киносетей за долги по договорам, заключенным до войны

Бывшее представительство голливудской студии Sony Pictures в России, компания «Контент-клуб», подала в Арбитражный суд 20 исков к российским киносетям на общую сумму около миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на картотеку суда.

По данным источников РБК, иски связаны с долгами за показы фильмов киностудии еще до ухода из России. В судебных документах (например, в определении по иску к сети «Синема Парк») также говорится о «взыскании основного долга и процентов» по договору, заключенному в 2019 году. В еще одном иске говорится о взыскании долга «по рамочному лицензионному соглашению, регулирующему стандартные условия публичных показов аудиовизуальных произведений» от января 2020 года.

Наиболее крупные претензии, как пишет РБК, предъявлены структуре объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» — на сумму более 436 миллионов рублей. С сети «Киномакс» требуют 176 миллионов рублей, с сети «Синема Стар» — почти 26 миллионов рублей. Иски поданы ко всем ведущим российским киносетям, отмечает РБК.

Иски датированы 10 и 17 февраля, однако часть из них, как следует из карточек, оставлена без движения в связи с нарушениями при подаче. Остальные пока только зарегистрированы.

В марте 2022 года Sony Pictures (а также UPI, Disney и Paramount) приостановили выпуск новых фильмов в России. В начале октября 2022 года юрлицо российского бизнеса Sony Pictures («Сони пикчерс продакшнс энд релизинг») сменило название на «Контент-клуб», выяснили «Ведомости». Смену названия в компании объяснили тем, что владение перешло российскому топ-менеджменту.