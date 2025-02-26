В Судане разбился военный самолет. Погибли более 40 человек
В Судане в городе Омдурман разбился военный самолет, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление армии страны.
Самолет разбился недалеко от авиабазы Вади-Сейдна. Он упал рядом с жилыми домами, несколько строений пострадали.
Associated Press сообщает, что в результате крушения самолета Ан (точная модель не указывается) погибли 46 человек. Среди погибших есть как военные, так и гражданские.
Официально о причинах крушения не сообщалось, военные источники Reuters рассказали, что, скорее всего, самолет разбился по техническим причинам. Среди погибших — генерал-майор Башир Ахмед, который ранее занимал пост командующего армии Хартума — столицы Судана.
В 2023 году в Судане началась гражданская война между армией и выступившими против властей Силами быстрого реагирования (СБР). Вначале конфликт вылился в противостояния в столице Судана Хартуме, затем он распространился и на другие регионы страны. По данным ООН на апрель 2024 года, более 8,5 миллиона суданцев были вынуждены покинуть свои дома. Более девяти тысяч суданцев погибли, миллионы оказались на грани голода.