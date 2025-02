Режиссер «Конклава» и «На Западном фронте без перемен» снимет фильм про журналиста Эвана Гершковича

Немецкий режиссер Эдвард Бергер снимет фильм про корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, киностудии Amazon MGM Studios и United Artists ведут переговоры о соответствующем проекте. Об этом сообщает издание Deadline. На публикацию обратил внимание телеграм-канал into the streaming-verse.

Предполагается, что сценаристом фильма выступит Дэвид Уэйл (сериалы «Цитадель» и «Вторжение»). Продюсерами выступят Эми Паскаль, Ник Несбитт, Скотт Стабер, а также сам Гершкович и его мать Элла Милман.

В проект также включены права на книгу Гершковича, которую он пишет и в которой рассказывает о работе корреспондентом WSJ в Москве и времени, проведенном под арестом в России.

Среди работ Эдварда Бергера — фильм «На Западном фронте без перемен», получивший премию «Оскар» в 2022 году в четырех категориях. В 2024 году в прокат вышел фильм Бергера «Конклав». Картина рассказывает о выборах папы римского, главную роль в ней исполняет Рэйф Файнс.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. В ФСБ РФ тогда заявили, что он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». В прокуратуре утверждали, что журналист «соблюдал тщательные меры конспирации». Гершкович вину не признал. 19 июля 2024 года Свердловский областной суд приговорил журналиста к 16 годам лишения свободы.

Гершкович был освобожден 1 августа 2024 года в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами.

