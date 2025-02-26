Пятерых фигурантов «баймакского дела» приговорили к пяти годам колонии

Ленинский районный суд город Орска приговорил к пяти годам колонии общего режима пятерых фигурантов дела о протестах в Башкортостане («баймакское дело»). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фигурантов дела признали виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и насилии в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Имена обвиняемых на сайте суда не называются. «Медиазона» пишет, что виновным признаны Айтуган Абдуллин, Мурат Бикбулатов, Денис Икбаев, Айбулат Нигаметов, Ильмир Рыскулов.

Протесты в Баймаке были связаны с делом Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам колонии по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 УК). Поводом для дела послужило выступление активиста на сельском сходе против золотодобытчиков. Сам Алсынов говорил, что силовикам «не понравилось» его высказывание о «мигрантах, которые приезжают в республику и занимаются здесь незаконной добычей полезных ископаемых».

В день приговора и после него в Уфе и Баймаке прошли акции протеста. Силовики разогнали протестующих силой, в том числе с использованием слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного после протестов, стали 76 человек. После задержаний погибли два человека, еще минимум двое получили тяжелые травмы.