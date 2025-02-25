Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году — и сократит помощь другим странам
Власти Великобритании увеличат расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, к 2029 году, когда завершатся полномочия нынешнего парламента, эти расходы вырастут до 3% ВВП.
«Правительство начнет работу над крупнейшим повышением оборонных расходов с момента окончания холодной войны», — объявил глава правительства, выступая в Палате общин британского парламента перед визитом в Вашингтон.
Увеличение расходов на оборону профинансируют за счет сокращения помощи развивающимся странам с 0,5% до 0,3% ВВП, сказал Стармер. Он добавил, что властям необходимо сделать этот трудный выбор в интересах безопасности страны.
Как отмечает Reuters, последний раз Великобритания тратила 3% ВВП на оборону в 1993 — 1994 годах. Сейчас страна тратит на оборону 2,3% ВВП, пишет «Би-би-си».
Дональд Трамп еще во время первого срока настаивал на том, что странам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону и требовал, чтобы они тратили не меньше 2% своего ВВП. После избрания президентом в ноябре 2024-го Трамп заявил, что страны НАТО должны ежегодно тратить на оборону не менее 5% ВВП.
По данным Reuters, другие страны альянса согласны с необходимостью увеличения расходов на оборону, которого требует Трамп, но не одобрили показатель в 5%. Новая цель, как предполагается, будет согласована на саммите НАТО в Гааге в июне. Источники агентства ожидали, что государства Североатлантического договора согласятся на 3% ВВП.