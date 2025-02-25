В Башкортостане задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в сборе данных о Рязанском НПЗ. Его отец служит в российской армии

В Башкортостане задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в сборе данных о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе по заданию украинской разведки, пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков.

В видео, опубликованном агентством, подросток рассказывает, что его отец был мобилизован в 2022 году и сейчас находится в госпитале, а сам он в сентябре 2024 года поступил в вуз и начал искать подработку. По его словам, ему написал человек, предложивший нарисовать граффити за деньги. Затем были и другие задания: «снять с религиозной девушки ее костюм» и отправить фото мечетей. На новогодних каникулах, как рассказал задержанный, его собеседник предложил ему поехать в Рязань, чтобы снять видео НПЗ «и показать расположение на карте периметра, вышек связи, постов охраны и противовоздушной обороны».

По словам подростка, он отправил пять-семь фотографий и получил около 65 тысяч рублей. Затем он выполнил еще одно задание — съездил в Казань и сделал фото «детского сада, парковочного места, хостела и церкви». За это ему выплатили 50 тысяч рублей. Кроме того, собеседник подростка попросил его «найти человека, который сможет поджечь локомотив». «Я написал в специализированный телеграм-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов», — говорит задержанный.

На видео подросток говорит, что «очень сожалеет о содеянном», поскольку «совершал преступления и привлекал к этому других лиц, что в настоящее время недопустимо». По данным РИА Новости, его подозревают по «статьям, связанным с терроризмом и госизменой». В каком статусе находится задержанный — не уточняется.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит «Роснефти», с начала 2025 года был уже неоднократно атакован украинскими беспилотниками. Последняя атака была предпринята в ночь на 24 февраля. По словам губернатора региона Павла Малкова, из-за упавших обломков беспилотников «произошло возгорание на территории одного предприятия». После этого, как писал Reuters, Рязанский НПЗ временно приостановил работу.

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