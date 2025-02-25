Российские правозащитники провели первую мониторинговую миссию в Украине

Российские правозащитники в январе провели в Украине мониторинговую миссию, ставшую первой с начала полномасштабного вторжения войск РФ, сообщил Центр защиты прав человека «Мемориал». Об итогах миссии правозащитники рассказали на пресс-конференции в Берлине 25 февраля.

В поездке участвовали сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов, освободившийся из колонии летом 2024 года в рамках обмена заключенными, а также правозащитники Наталья Морозова и Владимир Малыхин. Они посетили Киев, Киевскую область, в том числе Бучу, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Черниговскую области, а также Полтаву и Одессу. В организации поездки им помогала Харьковская правозащитная группа.

«Первый раз правозащитная миссия из России задокументировала свидетельства военных преступлений, совершенных армией ее страны. Коллеги своими глазами увидели последствия обстрелов гражданской инфраструктуры, встретились с людьми, пережившими оккупацию и зачистки, похищения, пытки и секретные тюрьмы, опросили бывших украинских военнопленных», — заявили в «Мемориале».

«Мы хотели внести свой вклад в большую работу коллег, хотели задокументировать новые преступления», — сказал во время пресс-конференции Олег Орлов, его слова приводит «Новая газета Европа». «Наша главная цель — чтобы преступники не остались безнаказанными», — сказала Наталья Морозова (цитата по «Русской службе Би-би-си»).

Во время поездки правозащитники общались с украинцами, которые подверглись так называемой фильтрации. Как отметил Владимир Малыхин, российские военные применяли такую методику во время войн в Чечне. Но во время российско-украинской, по словам Малыхина, российские военные оказались лучше подготовлены, у них были списки бывших и действующих украинских военных, сотрудников силовых структур, волонтеров и даже охотников, хранивших дома оружие, сообщает «Дождь».

Олег Орлов назвал действия российских войск в Украине «прямым продолжением того, что ранее наблюдали правозащитники на северном Кавказе и в Сирии». «Это часть системы, сложившейся в ходе предыдущих войн, продолжение системы государственного террора», — заявил Орлов.

В ходе пресс-конференции Наталья Морозова сказала, что в случае начала мирных переговорам важно не забывать, что «по ту сторону стола переговоров находятся те, кто годами отлаживал систему государственного террора», не забывать военных преступлений и не оставить виновных без наказания. «Мир, заключенный ценой безнаказанности, не будет прочным. Это поощряет последующие преступления», — сказала она.

По итогам поездки правозащитники подготовят доклад, а все данные о зафиксированных преступлениях передадут украинской стороне. Также правозащитники решили помочь жертвам войны, встреченным во время миссии. На это направят часть средств, полученных «Мемориалом» от Нобелевского комитета.

Власти России не комментировали заявления правозащитников.