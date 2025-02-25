Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не считает реалистичным требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности в случае, если страна не войдет в НАТО. Об этом Рубио сказал в интервью журналисту ультраконсервативного новостного сайта Breitbart Мэтью Бойлу. Выдержки из интервью появились в аккаунте Бойла в соцсети X 25 февраля.

«Я не думаю, что это серьезное предложение с их стороны. Я также не думаю, что получение ядерного оружия — это решение проблемы. Я не слышал, чтобы они так говорили. Так что если он [Зеленский] так говорит, то я не думаю, что это реалистичное требование. Нам нужно меньше ядерных стран, а не больше», — сказал Рубио.

Владимир Зеленский заявил 4 февраля, что в случае, сли вступление Украины в НАТО растянется на годы или десятилетия, странам Запада следует предоставить Украине ядерное оружие, чтобы она могла защищаться от России. В Кремле заявили, что предложение Зеленского «граничит с безумием».

Украина отказалась от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума, подписанного в декабре 1994 года. Документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.