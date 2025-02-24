Жительница Москвы со словами «Мальчики погибают» разрушила мемориал у памятника Лесе Украинке. Ее задержали
Полиция Москвы задержала местную жительницу, которая вечером 24 февраля разрушила мемориал, возникший у памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Об этом сообщает Sotavision.
Как пишет издание, женщина подошла к памятнику около 19:00 по местному времени и «начала активно пинать, ломать и выкидывать цветы». Журналисты поинтересовались, зачем она это делает. Женщина ответила: «Потому что мальчики погибают».
После того, как один из журналистов обратил внимание полицейских на случившееся, женщину отвели в патрульную машину.
Жители Москвы начали нести цветы к памятнику Лесе Украинке еще ночью, писала Astra. Также москвичи несли записки со словами «Скорбим» и «Детям, погибшим, изувеченным, осиротевшим при проведении „СВО“». Сотрудники коммунальных служб убирали принесенные цветы, но вскоре у памятника появлялись новые, сообщало издание Sotavision.
24 февраля — третья годовщина полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В разных городах России местные жители несли цветы к памятникам: в Москве — к памятнику Лесе Украинке и Соловецкому камню, в Петербурге — к памятнику Тарасу Шевченко.
По оценке «Медузы» и «Медиазоны», основанной на статистике избыточной мужской смертности, за три года полномасштабной войны погибли около 160–165 тысяч солдат, офицеров, контрактников, мобилизованных и других россиян.