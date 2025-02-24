ЕС приостановил секторальные санкции в отношении энергетики и транспорта Сирии и вывел из-под ограничений четыре сирийских банка

Совет Евросоюза принял решение приостановить санкции в ключевых секторах экономики Сирии, а также вывести из-под ограничений четыре сирийских банка и национальную авиакомпанию.

Санкции будут приостановлены в энергетическом и транспортном секторах. Кроме того, ограничения будут сняты с пяти организаций: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines.

В решении Совета ЕС уточняется, что сирийским банкам разрешат проводить транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, и устанавливать отношения с европейскими финансовыми учреждениями. Кроме того, сирийскому Центральному банку будет разрешено предоставление средств и экономических ресурсов.

В заявлении Совета утверждается, что ЕС стремится содействовать народу и бизнесу Сирии в ключевых областях энергетики и транспорта, а также финансовым операциям, связанным в том числе с гуманитарными и восстановительными целями. Совет пообещал продолжить работу и оценить, можно ли приостановить дальнейшие экономические санкции.

Санкции в отношении Сирии были введены Евросоюзом при режиме Башара Асада. Они касались в том числе химического оружия, а также включали ряд секторальных ограничений (торговля оружием, товары двойного назначения, импорт и экспорт товаров сирийского культурного наследия). Эти меры пока остаются в силе. После падения режима Асада в декабре 2024 года в Сирии было сформировано переходное правительство, которое будет действовать по крайней мере до 1 марта 2025 года.

Читайте также

Режим Асада рухнул два месяца назад. Теперь Сирией управляют бывшие боевики ИГ, которые требуют от Кремля компенсаций Что там вообще происходит?

Читайте также

Режим Асада рухнул два месяца назад. Теперь Сирией управляют бывшие боевики ИГ, которые требуют от Кремля компенсаций Что там вообще происходит?