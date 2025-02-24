ЕС приостановил секторальные санкции в отношении энергетики и транспорта Сирии и вывел из-под ограничений четыре сирийских банка
Совет Евросоюза принял решение приостановить санкции в ключевых секторах экономики Сирии, а также вывести из-под ограничений четыре сирийских банка и национальную авиакомпанию.
Санкции будут приостановлены в энергетическом и транспортном секторах. Кроме того, ограничения будут сняты с пяти организаций: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines.
В решении Совета ЕС уточняется, что сирийским банкам разрешат проводить транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, и устанавливать отношения с европейскими финансовыми учреждениями. Кроме того, сирийскому Центральному банку будет разрешено предоставление средств и экономических ресурсов.
В заявлении Совета утверждается, что ЕС стремится содействовать народу и бизнесу Сирии в ключевых областях энергетики и транспорта, а также финансовым операциям, связанным в том числе с гуманитарными и восстановительными целями. Совет пообещал продолжить работу и оценить, можно ли приостановить дальнейшие экономические санкции.
Санкции в отношении Сирии были введены Евросоюзом при режиме Башара Асада. Они касались в том числе химического оружия, а также включали ряд секторальных ограничений (торговля оружием, товары двойного назначения, импорт и экспорт товаров сирийского культурного наследия). Эти меры пока остаются в силе. После падения режима Асада в декабре 2024 года в Сирии было сформировано переходное правительство, которое будет действовать по крайней мере до 1 марта 2025 года.