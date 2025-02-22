Французский журнал Le Point сообщил, что Трамп приедет в Москву 9 мая. Президент США и Кремль это отрицают

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается приезжать в Москву 9 мая 2025 года. Об этом он сказал журналистам на просьбу прокомментировать информацию о возможном визите в российскую столицу.

«Не, я не собираюсь», — сказал Трамп (цитата по The Times).

О том, что Трамп собирается присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая, ранее сообщил французский журнал Le Point. Издание ссылалось на неназванные источники. Никаких подробностей журнал не приводил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что никаких договоренностей о визите Трампа в Москву не достигнуто.

Как ранее писала «Медуза», для российских властей важно, кто из зарубежных гостей готов приехать на парад 9 мая 2025 года. Близкий к администрации президента собеседник говорил, что это будет «обычный набор [лидеров] дружественных [стран], возможно, кто-то из Европы и кто-то „большой“ из США». «Сам Трамп 0 это фантастично, но пригласить-то можно. Парад может стать таким саммитом БРИКС 2.0 — покажет, что серьезной изоляции нет. Если покажет, конечно. Но пытаться точно будут», — говорил источник «Медузы».

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