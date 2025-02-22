Der Standard: зять Виктора Орбана интересуется покупкой российского подразделения Райффайзенбанка

Один из богатейших бизнесменов Венгрии, зять премьер-министра страны Виктора Орбана Иштван Тиборц интересуется покупкой российского подразделения австрскийкой банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом сообщила австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в настоящее время ведутся «довольно серьезные» переговоры между RBI и Тиборцом. При этом в переговорах, как утверждает Der Standard, участвуют представители Центробанка России и администрации президента РФ. Кандидатуру Тиборца как потенциального покупателя предложила именно Москва, пишет газета.

Вопрос о возможной продаже Райффайзенбанка Тиборцу обсуждался в наблюдательном совете RBI в Вене, говорит один из источников.

Der Standard также пишет о «слухах», согласно которым, к сделке может иметь отношение крупнейший венгерский банк OTP Bank, который работает в том числе в России. В самом банке это отрицают.

В ответ на запрос Der Standard Тиборц заявил, что он не заинтересован в покупке российского подразделения RBI. Он добавил, что его группа компаний не ведет бизнес в России и Россия никогда не была приоритетом ее инвестиций.

Венгерский Forbes оценивает состояние Тиборца в 151,5 миллиарда форинтов (примерно 375 миллионов евро). Он женат на дочери Виктора Орбана Рахель. Через группу компаний BDPST он владеет гостиницами и недвижимостью. В 2018 году Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) рекомендовало венгерской прокуратуре начать расследование, связанное с одной из компаний Тиборца, которая выиграла тендеры на освещение улиц в венгерских городах, финансируемые из средств ЕС. Расследование было закрыто без каких-либо результатов.

Raiffeisen Bank International объявила о намерении свернуть деятельность в России еще в первые недели полномасштабной российско-украинской войны. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария выхода с российского рынка — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава группы. В апреле 2024 года ЕЦБ предписал RBI сократить свой кредитный портфель в стране на 65% к 2026 году и сократить международные платежи. В июле банковская группа заявила, что «активизирует усилия» по сокращению своего бизнеса в России под давлением ЕЦБ, но не может спрогнозировать сроки, поскольку любая сделка требует многочисленных согласований.

В октябре 2024 года глава RBI Йоханн Штробль заявил, что банк не готов уйти из России по так называемому «нулевому сценарию» — то есть без какой-либо компенсации за российский бизнес. Он отметил, что Райффайзенбанк вместе с этим продолжает принимать меры по сокращению бизнеса в России и будет придерживаться этой стратегии и в дальнейшем. Однако конкретного плана по уходу из страны у банка, по словам Штробля, пока нет.

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