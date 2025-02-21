В Грозном остановили расследование дела о нападении на журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова. СК не нашел виновных

Управление Следственного комитета России по Чечне приостановило расследование уголовного дела о нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, совершенное в Грозном в июле 2023 года. Об этом 21 февраля сообщило нижегородское издание NewsNN, ссылаясь на слова Немова.

NewsNN также опубликовало копию уведомления о приостановке дела от 25 декабря 2024 года. Из него следует, что предварительное следствие приостановлено на основании пункта 1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В этом пункте статьи говорится о том, что «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».

В заявлении следователя, приостановившего расследование, сказано, что решение может быть обжаловано в СК, прокуратуре или суде в Грозном.

Александр Немов заявил NewsNN, что, по его мнению, следователи не искали виновных. «Мне кажется очевидным, что никого особо не искали. Но с материалами надо лететь [в Грозный] знакомиться и обнародовать, что там сделано для реального поиска преступников», — сообщил Немов.

Елена Милашина сообщила РБК, что получила уже пятое или шестое постановление о приостановке дела. Она отметила, что сроки следствия ограничены Уголовно-процессуальным кодексом. По ее словам, как правило, постановление о приостановка дела отменяет руководство управления СК по Чечне, после чего расследование возобновляется.

«Формально это законно, но к реальному расследованию преступления не имеет никакого отношения. Смысл этой следственной бюрократии один — не дать потерпевшим ознакомиться с материалами дела и принудить следствие к работе», — сказала Милашина.

Около 15 человек напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, когда они 4 июля 2023 года приехали в Чечню на оглашение приговора . У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук и ушибы мягкий тканей, у Немова — ножевое ранение, гематомы и ушибы. После нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по восьми Уголовного кодекса, следует из материалов СК, опубликованных NewsNN.

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