Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов «Светофор». Изъято более 300 тонн продукции

Российские суды по результатам проверок Роспотребнадзора приостановили работу 76 магазинов сети супермаркетов-дискаунтеров , сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 21 февраля.

Сотрудники ведомства проверили 1485 магазинов «Светофор» в период с 10 по 30 января. В ходе проверок Роспотребнадзор провел более 120 тысяч исследований. У службы возникли претензии к молочной и мясной продукции, консервам и птице.

В ходе проверок ведомство выявило такие нарушения, как продажа товаров с истекшим сроком годности, несоблюдение условий хранения, продажа товаров без документов, подтверждающих их качество, несоблюдение гигиены сотрудниками.

«В результате всех проведенных мероприятий изъято 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объемом более 300,1 тонн», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство составило в отношении «Светофора» 2,7 тысячи административных протоколов, наложило штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Помимо Роспотребнадзора свою проверку сети «Светофор» проводит Федеральная антимонопольная служба. С требованием провести проверку в ФАС обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский, который заявил, что «Светофор» навязывает поставщикам невыгодные условия работы.