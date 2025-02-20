В пригороде Тель-Авива произошли взрывы в трех пустых автобусах, стоявших на стоянках. Еще две бомбы были обезврежены

В пригороде Тель-Авива Бат-Яме вечером 20 февраля произошли три взрыва в автобусах, припаркованных на стоянках. Об этом сообщает The Times of Israel.

В результате инцидентов никто не пострадал. Практически одновременно еще две бомбы были обнаружены и обезврежены в двух других автобусах.

Полиция назвала случившееся террористической атакой. На месте одной из неразорвавшихся бомб была обнаружена записка со словами «Месть из Тулькарма». Тулькарм — это один из городов на Западном берегу, где с конца января продолжается операция ЦАХАЛ «Железная стена».

После взрывов министр транспорта Израиля Мири Регев отдала предписание водителям всех автобусов и поездов страны остановиться и провести проверку на наличие взрывных устройств.

The Times of Israel также пишет, что, по данным «неназванного источника в службе безопасности» нескольких других СМИ, все пять бомб должны были взорваться завтра утром одновременно.

«9 канал» сообщил, что ответственность за взрывы взяло на себя одно из подразделений ХАМАС.

Израиль начал операцию «Железная стена» 21 января 2025 года, через два дня после вступления в силу перемирия в секторе Газа. По итогам первых трех недель операции ЦАХАЛ отчитался об убийстве 60 и задержании более 200 боевиков. По оценкам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), более 40 тысяч жителей Западного берега были вынуждены покинуть свои дома.