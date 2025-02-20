В Москве гражданина Кыргызстана приговорили к трем годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарий о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы 30-летнего гражданина Кыргызстана Абдинасира Уулу Бекзата, признав его виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый опубликовал комментарий под видео с первыми допросами обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». «Проявляя безразличие к убитым в ходе теракта, цинично разместил комментарий: „Красавчики для такого движения нужен огромный дух жаль что они попались“», — говорится в обвинительном заключении. Видео были опубликованы в телеграм-канале «Мигранты.ру».

Мужчину задержали в ноябре 2024 года, после этого он находился в СИЗО.

ТАСС пишет, что обвиняемый «полностью признал вину, способствовал раскрытию совершенного им преступления и раскаялся в содеянном, что было засчитано ему в качестве смягчающего обстоятельства».

Группа террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». Они открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. В результате теракта, по официальным данным, погибли не меньше 145 человек и пострадали 695 человек. Исполнители теракта пытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области.

По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей.