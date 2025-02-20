ФСБ: убит подозреваемый в подготовке подрыва машины саратовского чиновника. По данным местных СМИ, готовилось покушение на губернатора

ФСБ отчиталась о том, что сотрудники ведомства предотвратили теракт в отношении чиновника администрации Саратовской области. Подозреваемый — россиянин 1976 года рождения — убит при задержании, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, украинские спецслужбы завербовали подозреваемого в 2024 году на территории Украины. Как утверждается, он прошел подготовку в Киеве и «был направлен в Россию для совершения терактов». В Саратовской области подозреваемый, по версии ФСБ, следил «за маршрутами передвижения представителя региональной власти», собирал информацию о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал последствия атак беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса.

В пресс-релизе ведомства говорится, что подозреваемый хранил пистолет Макарова с боеприпасами и взрывное устройство, которое собирался «использовать для подрыва служебного автомобиля госчиновника». Имя чиновника не называется. Источники местных изданий 164.ru и «Взгляд-инфо» сообщают, что подозреваемый готовил покушение на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Во время задержания подозреваемый «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», заявили в ФСБ. Видео, предположительно, с телом убитого ведомство распространило через российские государственные агентства.