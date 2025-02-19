В Кузбассе заключенному дали срок по делу об «ЛГБТ-экстремизме». «Медиазона» называет это первым приговором после запрета «движения ЛГБТ» в России

Яйский районный суд Кемеровской области 19 февраля вынес приговор по делу об «организации деятельности экстремистской организации» (части 1.1 и 2 статьи 282.2 УК) уже осужденному на 18 лет местному жителю, сообщило агентство РИА Новости.

По версии следствия, мужчина, отбывавший срок по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей (пункт «б» части 4 статьи 132 УК) в колонии строгого режима, «осуществлял действия по вовлечению граждан РФ в деятельность экстремистской организации „международное движение ЛГБТ“».

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии. С учетом предыдущего срока он проведет в колонии еще 15 лет и два года — под ограничением свободы.

Как обращает внимание издание «Медиазона», это первый известный приговор по делу об «ЛГБТ-экстремизме», вынесенный после того, как Генпрокуратура запретила в России «международное движение ЛГБТ».

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ по иску Минюста объявил «международное движение ЛГБТ» «экстремистской организацией» и запретил его на территории России. Первое уголовное дело после объявления «движения ЛГБТ» «экстремистским» возбудили в середине марта 2024-го — в связи с деятельностью оренбургского бара Pose. Директор клуба Александра Климова и администратор заведения Диана Камильянова с марта 2024 года находятся в СИЗО.

30 ноября 2024 года в Москве по делу об «ЛГБТ-экстремизме» задержали 48-летнего Андрея Котова, вскоре его отправили под арест. Котов, по версии следствия, учредил туристический клуб «Мен Тревел», который организовывал поездки для ЛГБК-людей. 29 декабря стало известно, что Андрея Котова нашли мертвым в СИЗО.

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