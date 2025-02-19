МВД хочет блокировать банковские счета до решения суда. Правительство и ЦБ поддерживают эту идею

МВД России предложило наделить следователей и дознавателей полномочиями во внесудебном порядке блокировать «сомнительные денежные операции» сроком на 10 суток. Об этом, как пишет ТАСС, 19 февраля сообщил заместитель главы МВД Андрей Храпов.

Он заявил, что ведомство предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. По его утверждению, это предложение «в целом поддерживается» в Центробанке, но «есть возражения по дознавателям». Замглавы МВД добавил, что ведомство будет добиваться принятия предложения.

В декабре 2024 года предложение МВД одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, писало РБК. В случае блокировки счета его владелец не сможет расходовать деньги, снимать наличные и закрывать счета или депозиты путем перевода. Через 10 дней блокировки счет могут арестовать по решению суда. По данным РБК, Центробанк сначала выступал против инициативы, так как она предполагает расширение доступа к банковской тайне.

Авторы инициативы объясняют ее необходимостью борьбы с мошенниками. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что сейчас при расследовании уголовных дел, связанных с телефонным мошенничеством, сотрудники МВД сталкиваются с проблемами из-за длительного процесса получения информации от банков.

С 25 июля 2024 года все российские банки обязаны приостанавливать на два дня операции с участием людей, которые значатся во внутренних списках ЦБ как совершавшие попытки мошенничества. В случае неисполнения банки должны будут компенсировать клиенту утраченную сумму. По данным Центробанка, ежемесячно российские банки приостанавливают 300 тысяч таких переводов.