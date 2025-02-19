Издательство Corpus закрасило черным цитату Акунина с обложки книги о переводчице Лилианне Лунгиной 

Издательство Corpus закрасило шестью черными полосами цитату писателя Бориса Акунина, которая была на обложке книги «Подстрочник» о переводчице Лилианне Лунгиной. Об этом сообщил книжный магазин «Запятая» в Варшаве, опубликовавший в инстаграме фотографию книги с ретушью на обложке.

Как обратило внимание «Агентство», книгу с черными полосами на обложке также продают пользователи сайтов Avito и Wildberries. На Avito объявление о продаже книги появилось 9 февраля.

Страница маркетплейса Wildberries

Ранее на обложке была такая цитата Акунина: «На свете, по-моему, нет ничего интереснее, чем смотреть и слушать, как достойный и мудрый человек откровенно рассказывает про свою жизнь. Особенно если жизнь прожита в России и прожита так, как ее прожила Лилианна Лунгина. История жизни Лилианны Лунгиной, рассказанная ею самой, это, пожалуй, самое сильное мое художественное впечатление за все последние годы».

В издательстве Corpus это не комментировали.

Борис Акунин, много лет живущий за пределами России, публично осудил полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. В России в отношении писателя возбудили уголовное дело по статьям об «оправдании терроризма» и о «фейках» об армии, его объявили в розыск и заочно арестовали. На российский счет жены Акунина наложили арест. Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов как «причастного к терроризму». Минюст РФ объявил Акунина «иностранным агентом».

На фоне уголовного преследования издательство АСТ прекратило публикацию книг Бориса Акунина, Крупные книжные магазины перестали продавать его произведения, а библиотеки — выдавать его книги. Акунин решил издавать книги самостоятельно.

Российские издательства неоднократно прибегали к цензуре и ретушировали строчки в вышедших книгах. Так, издательство LikeBook закрасило описания секса двух мужчин в книге Макса Фалька «Вдребезги». «Альпина Паблишер» подвергло цензуре книгу публициста Марка Мэнсона «Всё хреново». Издательство «Белая ворона» убрало несколько страниц из книги «Привет, месячные!» авторства Юми Стайнс и Мелиссы Канг. Издательство АСТ выпустило биографию итальянского режиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини, закрасив черным несколько страниц.