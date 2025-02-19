Белгородский митрополит на встрече со студентами назвал Мизулину «стукачкой». Теперь запись этой беседы удаляют

Белгородский государственный университет удалил из своих социальных сетей видео встречи митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна со студентами, во время которой представитель РПЦ назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину «стукачкой». Внимание на это обратил телеграм-канал «Блэтгород».

На встрече, которая прошла 14 февраля, митрополиту задали вопрос, как он оценивает работу Мизулиной. Митрополит в ответ спросил, кто это — и заявил, что не знаком с ее деятельностью. Когда модератор объяснил ему, что Мизулина «мониторит» интернет и «строчит кляузы», представитель РПЦ ответил: «Стукачка, что ли?»

При этом митрополит почти сразу извинился, но добавил, что «нельзя обкрадывать людей, обкрадывать информацию, обкрадывать свободы».

Издание «7×7» обращает внимание, что сообщение со ссылкой на видеозапись встречи также было опубликовано на сайте Белгородской епархии. Видео в этой публикации также недоступно.

Екатерина Мизулина — глава Лиги безопасного интернета, организации, основанной в 2011 году «Фондом святителя Василия Великого» предпринимателя Константина Малофеева. Своей задачей Лига считает «искоренение опасного контента» в интернете.

Мизулина активно пишет доносы на публичных людей, музыкантов и блогеров. Среди них — Оксимирон, Даня Милохин, Алексей Панин и Моргенштерн. Из-за доносов Мизулиной в России неоднократно возбуждали административные и уголовные дела.