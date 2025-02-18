Учительницу из Петербурга оштрафовали по статье о «дискредитации» армии. В годовщину смерти Навального она положила сердечко с антивоенными надписями у памятника Тарасу Шевченко

В Петербурге 24-летнюю учительницу местной гимназии, задержанную 16 февраля — в годовщину гибели политика Алексея Навального, оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП), сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов города.

Учительницу задержали и составили на нее протокол из-за того, что она положила бумажное сердце «с разными надписями» у памятника Тарасу Шевченко. «Север. Реалии» уточняют, что преподавательница принесла бумажное сердце с надписями: «Нет войне», «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Вечная память».

В тот же день, 16 февраля, у Соловецкого камня задержали 75-летнюю жительницу Петербурга с плакатом. На нем была фотография Навального и надпись «Я не боюсь и вы не бойтесь», пишут «Север. Реалии».

По данным «Фонтанки», на жительницу Петербурга составили два протокола — об участии в несогласованной акции (20.2 КоАП) и демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП). В итоге суд назначил задержанной сутки административного ареста, решив, что она уже отбыла их, ожидая суда в изоляторе.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на акциях памяти Алексея Навального в 15 российских городах задержали не менее 37 человек. Больше всего задержанных — 10 человек — в Новосибирске.

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Как читатели «Медузы» вспоминали политика в первую годовщину его смерти

«Отнес на могилу кусочек метеорита. Алексей и сам был как метеорит» Многие читатели «Медузы» посвятили 16 февраля Навальному. Вот как они вспоминали политика в первую годовщину его смерти