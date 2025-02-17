В Подмосковье администратора телеграм-каналов «Платежный щит» и «Финдозор» задержали по делу о вымогательстве 16 миллионов рублей

В Подмосковье полицейские задержали администратора телеграм-канала по делу о вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК) у руководства одной из российских компаний более 16 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники создали медиаресурс для публикации сведений о финансово-кредитных организациях, которые якобы осуществляют переводы с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. Затем они потребовали от руководства одной из компаний ежемесячно переводить им 0,5 биткоина «за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений». «Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей», — сообщили в МВД.

У задержанного, как утверждается, нашли список компаний, у которых он вместе с сообщниками вымогал деньги. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Какой телеграм-канал администрировал подозреваемый, в МВД не уточнили. Название фирмы ведомство также не раскрыло.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала «База» и ТАСС, полиция задержала администратора телеграм-каналов «Платежный щит» и «Финдозор» по подозрению в вымогательстве у компании ООО «Пэйселекшен». Утверждается, что деньги, которые руководство фирмы выплачивало подозреваемым, перечислялись на кошелек украинской криптобиржи WhiteBIT.

По данным «Базы», правоохранительные органы предполагают, что у подозреваемого могли быть сообщники в ЦБ и ФНС России, «которые могли организовывать проверки на основании постов в мошеннических медиа».