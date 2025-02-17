Сотрудники ФСБ задержали в Минске 29-летнего россиянина Евгения Убираева, которого в России обвиняют в связях с легионом «Свобода России». Об пишет SOTAvision со ссылкой на родственников задержанного.

Убираев — специалист по 3D-моделированию из Ханты-Мансийского автономного округа. По словам родственников, его задержали по делу об участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Сейчас он находится в следственном изоляторе № 1 Екатеринбурга.

Собеседники SOTAvision рассказали, что Убираев в 2022 году связался с легионом «Свобода России» — еще до того, как организацию признали в РФ террористической. После начала полномасштабной российско-украинской войны, утверждают родственники, Убираев переживал за друзей в Украине, «испытывал сильную депрессию», «хотел помочь напоследок людям и выбрал такой способ суицида», обратившись к легиону. Как долго он сотрудничал с представителями легиона, не уточняется.

По заданию представителя легиона Убираев сфотографировал и снял на видео несколько военных объектов и парковок, сообщили источники журналистов. Когда куратор предложил ему заложить взрывчатку под чей-то автомобиль, молодой человек отказался, поскольку «был против убийства людей». После этого представитель легиона, как утверждается, угрожал сдать Убираева российским спецслужбам, поэтому россиянин вместе с женой уехали из страны.

Оказавшись в Армении, Убираев пытался получить загранпаспорт, но в декабре 2024 года был вынужден на время выехать из страны и отправился в Беларусь. Его задержали в аэропорту Минска при попытке выехать в Армению. Когда именно это произошло, неясно.