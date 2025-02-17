На журналиста Александра Плющева и военного эксперта Юрия Федорова составили протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации

В Бабушкинский суд Москвы поступил протокол на журналиста, ведущего ютьюб-канала The Breakfast Show Александра Плющева по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП). Карточку административного дела на сайте суда обнаружила «Медиазона».

Плющев заявил, что «не имеет ни малейшего понятия», с чем связано его дело.

Аналогичный протокол также зарегистрирован в Гагаринском суде Москвы на военного эксперта Юрия Федорова.

Заседания по обоим административным делам пока не назначены.

Минюст РФ объявил Александра Плющева «иностранным агентом» в октябре 2022 года, а Юрия Федорова — в сентябре 2023-го. После этого Плющева и Федорова штрафовали по административным статьям за нарушения порядка деятельности «иноагента».

Согласно подсчетам «Медиазоны», в течение 2024 года российские суды назначили 81 административный штраф журналистам и читателям независимых СМИ, которые объявлены властями РФ «нежелательными» организациями. Среди изданий больше всего протоколов пришлось на «Медузу» — 45 штрафов по статье 20.33 КоАП.