Власти Подмосковья введут запрет на продажу алкоголя в магазинах во дворах жилых домов

Московская областная дума рассмотрит законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоэтажных жилых домов, сообщил РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев через свою пресс-службу.

«Если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», — объяснил Воробьев.

По данным РБК, выход со стороны дворов в Подмосковье есть у более чем 3400 торговых точек, в которых продают алкоголь.

Кроме того, власти Подмосковья намерены запретить объектам общественного питания в жилых домах продавать алкогольную продукцию с 23:00 до 8:00.

Поправки уже внесены в региональный парламент. Законопроект обсудят 14 февраля. В случае принятия документа нововведения вступят в силу с 1 сентября.

Федеральное законодательство России разрешает продажу алкоголя с 8:00 до 23:00 ежедневно, кроме заведений общепита. При этом региональные власти могут вводить собственные ограничения.

Одни их самых жестких ограничений вводятся в Вологодской области. С марта там можно будет купить алкоголь в будни только с 12 до 14 часов — в том числе в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. В выходные и праздники алкоголь будет продаваться с 8 до 23 часов.