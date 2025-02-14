«Ведомости»: компания миллиардера Алексея Мордашова ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса»

Холдинг «Севергрупп» заинтересован в покупке сети «Азбука вкуса», стороны ведут переговоры, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обеим компаниям.

В сеть входят 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 минимаркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах с мощностью до 50 тонн продукции в сутки. Речь идет о продаже всего бизнеса сети, утверждают собеседники газеты.

По словам одного из источников, владельцы «Азбуки вкуса» рассчитывают выручить от продажи около 40 миллиардов рублей.

«Ведомости» напоминают, что «Севергрупп» рассматривала вариант с покупкой «Азбуки вкуса» еще в 2019 году, когда приобретала сеть «Лента». Сделка, если она состоится, будет вполне в логике расширения бизнеса группы Мордашова в сфере ретейла, отметил один из собеседников издания.

Представители «Азбуки вкуса» и «Севергрупп» от комментариев отказались.

Генеральный директор холдинга «Севергрупп» — российский миллиардер Алексей Мордашов. Он занимает четвертое место в рейтинге Forbes. Журнал оценивает состояние Мордашова и его семьи в 25,5 миллиарда долларов.

В апреле 2019 года «Севергрупп» приобрела 41,9% акций сети гипермаркетов «Лента» за 730 миллионов долларов. Затем холдинг увеличил свой пакет почти до 80%. В февраля 2022 года компания закрыла сделку по покупке онлайн-ретейлера «Утконос», в конце 2023 года «Лента» приобрела продуктовую сеть магазинов «Монетка» (2100 магазинов, большинство из которых расположено на Урале и в Западной Сибири), в декабре 2024 года — сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» (1535 точек).