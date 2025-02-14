В России произошел сбой в работе Системы быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей ( ), позволяющей совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона, произошел сбой вечером 14 февраля. О сбое сообщили пользователи российского сайта Downdetector.su, отслеживающего работоспособность сервисов в России.

Клиенты многих крупных российских банков сообщили, что не могут совершить операции, пишет Baza. Пользователи также пожаловались на перебои в оплате по QR-кодам.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт сообщили ТАСС, что с 18:20 мск «наблюдались трудности с обработкой операций в СБП», а с 19:30 операции проводятся в обычном режиме.