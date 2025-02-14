В Новосибирске задержали подозреваемого в избиении спортивного комментатора Скворцова

Сотрудники полиции Новосибирска задержали подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова, который в результате случившегося попал в реанимацию, сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Полиция установила людей, которые могут быть причастны к избиению комментатора. Одного из них доставили в отдел полиции и допросили, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 1 статьи 112 УК).

Имя пострадавшего в сообщении полиции не называется, но российские государственные агентства утверждают, что речь идет о Скворцове. МВД лишь уточнило, что подозреваемый был задержан в связи с госпитализацией «гражданина с травмой головы», полученной в результате «конфликтной ситуации с группой лиц».

«Предварительно, причиной конфликта стали оскорбительные слова со стороны Скворцова», — сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах по итогам допроса мужчины. Комментатор заявил, что не помнит, как получил травму.

49-летнего Романа Скворцова, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, госпитализировали с травмой головы в ночь на 9 февраля. Он уже пришел в себя, его перевели из реанимации.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области сообщил, что Скворцова избили в центре города — он вышел из одного из баров и на улице поссорился с двумя посетителями другого заведения. Один из них, как утверждалось, ударил комментатора, после чего тот упал на землю.