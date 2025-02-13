Житель Забайкалья, обвиняемый в убийстве бывшей жены, попросил отправить его на войну. Против этого выступили местные жители

Жители Забайкальского края запустили петицию, в которой попросили не отправлять на войну в Украину жителя города Могоча Санана Гусейнова, обвиняемого в убийстве бывшей жены. Они считают несправедливым, если мужчина избежит наказания за преступление.

Следствие утверждало, что вечером 6 октября 2024 года Гусейнов не менее 12 раз выстрелили в свою бывшую жену Екатерину из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. От ранений она умерла на месте. У погибшей осталась дочь.

«Чита.ру» писала, что Екатерина жаловалась в полицию на угрозы убийства со стороны бывшего мужа. В декабре 2023 года она давала официальную объяснительную начальнику отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД Могочи. В ней она рассказала, что ей звонят неизвестны, один из них настоятельно просил ее выйти из дома, чтобы поговорить о бывшем муже, а второй заявлял, что бывший муж ее «заказал».

В феврале 2025 года уголовное дело в отношении Гусейнова передали в Могочинский районный суд. Адвокат семьи погибшей Наталья Коктышева сообщила «Чита.ру», что Гусейнов, находясь в СИЗО, написал заявление, в котором попросил отправить его на войну в Украине.

«В военкомате получили это заявление, рассмотрели его. И вышли с ходатайством в суд, потому что дело уже было передано туда. И суд это ходатайство удовлетворил. И по законодательству, вступившему в силу недавно, они обязаны дело приостановить, пока он находится на службе. Полностью оно будет прекращено при исполнении нескольких условий. Я понимаю, что в этот период вот так действуют наши законы. К сожалению, мы — адвокаты — в этом бессильны абсолютно. Документы, подтверждающие приостановку дела, мне сегодня прислали», — рассказала адвокат.

Мать погибшей заявила, что расстроена тем, что Гусейнов может избежать наказания до приговора суда.

«Ну хотя бы суд прошел, а потом дальше пусть едет куда угодно. Потому что есть ребенок, опека на ребенка у меня. Ребенок ему никогда был не нужен. Если он уйдет сейчас на СВО, я не смогу лишить его родительских прав. Потом придет с опекой на ребенка ко мне. Мне что делать? Главное, чтобы был суд. Пускай его потом забирают. Тут осталась до суда неделя какая-то. Ребенку 2 года, оставил его без матери. А потом придет: „Я отец“. Главное, чтобы этого не случилось. Это будет большое горе», — рассказала она.

В петиции говорится, что жители города Могоча «потрясены и ошеломлены произошедшей трагедией». Они пишут, что согласно статистике, ежегодно до 14 тысяч женщин в России становятся жертвами семейного насилия. Авторы петиции отмечают, что хотят «остановить несправедливость».

В начале октября 2024 года президент России Владимир Путин подписал два закона, позволяющих заключать военные контракты с обвиняемыми на этапе судебного производства. Первый закон разрешает в период мобилизации или военного времени заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми, чьи дела находятся в суде первой инстанции. Второй закон позволяет освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с Минобороны.

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