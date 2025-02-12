Бывшего активиста «Молодой гвардии» арестовали по делу о сотрудничестве с иностранной организацией

Мещанский районный суд Москвы арестовал Никиту Просвирнина по уголовному делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией (статья 275.1 УК РФ). На дело обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости», карточка опубликована на сайте суда.

Канал пишет, что 32-летний Просвирнин — бывший активист движения «Молодая гвардия Единой России». В 2010 году Просвирнин в возрасте 18 лет вошел в состав Западной территориальной избирательной комиссии Кургана, в которой проработал четыре года, обнаружила «Медиазона».

В 2011 году он стал членом политического совета городского отделения «Единой России».

К 2014 году активист, вероятно, переехал в Чехию. Журналисты нашли упоминание о нем на русскоязычном сайте, посвященном обучению в языковом центре Подебрады при Карловом университете в Праге. Согласно соцсетям Просвирнина, в Праге он также учился в Чешском университете естественных наук.

По данным «Осторожно, новости», Просвирнина задержали 11 февраля сотрудники московского управления ФСБ. Подробности дела неизвестны.