Зоозащитники в Томске 11 февраля принесли к зданию мэрии труп собаки; на тело животного положили лист бумаги с надписью «Нас убивает город!» Так они хотят обратить внимание местных властей на рост числа отравлений животных на улице, рассказала активистка Юлия Власова местному изданию Vtomske.ru.

«Эта собака погибла вчера на улице Героев Чубаровцев, отравление. Ее не довезли до клиники, она долго мучилась в агонии», — сказала она.

Власова подчеркнула, что в 2024 году в городе резко выросло число отравлений животных на улице — после того как в Томске сменился подрядчик по отлову бездомных собак. По ее словам, зоозащитникам известно о 30 подтвержденных случаях отравления — но активисты уверены, что счет отравленных животных «идет на сотни».

Мэр Томска Дмитрий Махиня назвал акцию «хулиганством». «Носить трупы животных по городу — тоже административная ответственность. Мы об этом сообщим в ОВД. Мы все-таки живем в правовом государстве, а не творим каждый, что хочет», — цитирует его Vtomske.ru.

Чиновник также добавил, что «не понимает, какие действия ждут от мэрии», которая проверяет подрядчика. «У меня самого есть собака, я с ней гуляю каждый вечер. Обвинять мэра [в том], что он против собак, — крайне странно», — считает Махиня.

11 февраля зоозащитники из приюта «Лучший друг» в Гусиноозерске в Бурятии рассказали, что нашли окоченевшие трупы собак в пункте временного содержания бездомных животных. Видеозапись с места опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». Активисты предполагают, что животных — вместо того, чтобы вакцинировать, стерилизовать и выпустить обратно — просто отравили. По их данным, это произошло после того, как в городе сменился подрядчик по отлову бездомных животных.

В июле 2023 года Госдума одобрила закон, который позволяет регионам самостоятельно решать проблему бездомных животных, в том числе убивать их. В июле 2024 года Конституционный суд РФ назвал убийство «крайней мерой». По данным ассоциации «Благополучие животных» на 15 января, законы, которые разрешают убийство бездомных животных, приняли в 18 регионах, включая Бурятию, Республику Алтай, Магаданский край и другие. Томской области среди них нет.