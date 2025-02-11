В Париже прошел саммит, посвященный регулированию искусственного интеллекта. Великобритания и США отказались подписать итоговую декларацию

В Париже прошел саммит при участии более 60 стран мира (России среди них не было), посвященный развитию искусственного интеллекта. По его итогам была принята декларация, которую отказались подписать Великобритания и США, сообщает «Би-би-си».

В декларации говорилось о необходимости «открытого», «инклюзивного» и «этического» подхода к развитию технологий искусственного интеллекта. Документ подписали в том числе Франция, Китай и Индия.

Вице-президент США Джей Ди Венс объяснил, что документ, по его мнению, предполагает слишком сильное давление на компании, занимающиеся развитием ИИ, «убивает только-только начавшую расти индустрию».

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