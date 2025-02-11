Светлану Петрийчук этапировали в колонию

Драматурга Светлану Петрийчук, осужденную по делу об «оправдании терроризма», этапировали в колонию. Об этом сообщил муж Петрийчук Юрий Шехватов в телеграм-канале.

«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 Печатники отправили по этапу», — написал он.

В какую колонию везут Петрийчук, пока неизвестно.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Светлану Петрийчук и режиссерку Женю Беркович к шести годам колонии по обвинению в «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Поводом для преследования стал их спектакль «Финист ясный сокол», который рассказывает о россиянках, уехавших в Сирию. После апелляции в декабре суд немного сократил сроки — Беркович назначили пять лет и семь месяцев колонии, Петрийчук — пять лет и 10 месяцев.

6 февраля стало известно, что Женю Беркович этапировали в колонию в Костромской области. «В целом пока ничего страшного, лес не валим, об батареи не бьют, даже не орет никто, кроме некоторых барышень, но они просто иначе не умеют разговаривать, да и фиг с ними», — написала режиссерка после этапа.