Погибшему на войне вице-губернатору Приморского края присвоили звание Героя России

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший на войне РФ против Украины, посмертно награжден званием Героя России. Об этом на церемонии прощания с чиновником рассказал губернатор региона Олег Кожемяко.

«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена „Золотая звезда“», — цитирует Кожемяко РИА Новости.

Награды также получили сотрудник регионального МЧС Александр Иваровский и боец отряда «Тигр» Сергей Дмитриев. Кожемяко рассказал, что они воевали в Курской области, в воскресенье 9 февраля их тела доставили в Приморский край.

О смерти Сергея Ефремова стало известно 2 февраля, ему был 51 год. По информации Кожемяко, это произошло, когда он возвращался с боевого задания. Телеграм-каналы Mash и Shot писали, что автомобиль Ефремова наехал на мину.

На фронте Ефремов возглавлял отряд «Тигр», который он основал вместе с Кожемяко в июне 2022 года. Он был сформирован в Приморье на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Тогда же Ефремов впервые отправился на фронт; по возвращении ему присвоили звания Герой Приморья и Герой Донецкой Народной Республики.

В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором Приморского края, отвечающим за внутреннюю политику. В августе он снова отправился на фронт, когда ВСУ начали боевые действия в Курской области.