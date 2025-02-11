На Евгения Чичваркина и Александра Баунова составили протоколы об участии в «нежелательной» организации

В отношении бизнесмена Евгения Чичваркина и журналиста Александра Баунова составили протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). На это обратила внимание «Медиазона».

Материалы административного дела на Чичваркина поступили в Дорогомиловский районный суд Москвы, на Баунова — в Тверской районный суд.

Что конкретно стало причиной для составления протоколов, неизвестно.

«Медиазона» напоминает, что в 2024 году Генпрокуратура России объявила «нежелательным» «Антивоенный комитет России», одним из основателей которого был Чичваркин.

Александр Баунов — старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, он открылся в 2023 году. «Фонд Карнеги за международный мир» объявлен в России «нежелательной» организации. В 2023 году Баунов выпустил книгу «Конец режима: как закончились три европейские диктатуры».

Минюст РФ в июне 2022 года объявил Чичваркина «иноагентом», а в декабре 2023 года — Баунова.

Согласно подсчетам «Медиазоны», в течение 2024 года российские суды назначили 81 административный штраф журналистам и читателям независимых СМИ, которые объявлены властями РФ «нежелательными» организациями. Среди изданий больше всего протоколов пришлось на «Медузу» — 45 штрафов по статье 20.33 КоАП.

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