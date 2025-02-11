Российские магазины обратились в ФАС с жалобой из-за низких цен на электронику на маркетплейсах

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с жалобой на низкие цены на электронику, которую устанавливают маркетплейсы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на текст жалобы.

Продавцы считают, что маркетплейсы снижают стоимость товаров до нерыночно низкого уровня, в том числе за свой счет. Это, по мнению ассоциации, является незаконной практикой демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц, которая приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли.

«Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении», — заявили в РАТЭК.

В письме отмечается, что разница между ценой на маркетплейсе и в физической рознице составляет от 20% до 70%. Это ведет к «драматическим последствиям для продавцов». Розничные сети вынуждены сокращать свою деятельность, в том числе закрывать магазины и сужать ассортимент.

«В свою очередь, это приводит не только к сокращению рабочих мест, налоговых отчислений от торговых компаний, но и к ухудшению покупательского опыта: снижению доступности качественных и безопасных товаров, сложностям с соблюдением всех условий по гарантийному обслуживанию перед покупателем», — заявили в ассоциации.

Представители Wildberries и Ozon претензии РАТЭК отвергли.

РБК отмечает, что по итогам первого полугодия 2024 года маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов, заняв 36% рынка в штучном выражении. До того лидером по продажам смартфонов были федеральные сети, такие как «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие.