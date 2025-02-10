В Йошкар-Оле прошли обыски в офисе IT-компании iSpring. Ее основателя Юрия Ускова, по данным СМИ, задержали по делу о мошенничестве

В Йошкар-Оле сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе IT-компании iSpring. в связи с «активной гражданской позицией» ее основателя Юрия Ускова, заявили в пресс-службе компании.

Сам бизнесмен в видеообращении, опубликованом в телеграм-канале iSpring, сообщил, что претензии силовиков связаны с нарушениями, которые компания якобы допустила при застройке «корпоративного поселка». Он утверждает, что «это все придумано».

По словам Ускова, обыски также прошли у него дома, а его самого могут «закрыть». Журналист Дмитрий Филонов со ссылкой на источник сообщил, что бизнесмена уже задержали. Источник Forbes в iSpring рассказал, что Ускова допросили и задержали на 48 часов.

В видеообращении основатель iSpring назвал свое преследование «абсолютно субъективной и политической историей», связанной с его гражданской позицией. Бизнесмен выступал против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле — Дубовой и Сосновой рощ.

По какому уголовному делу прошли обыски, Усков и пресс-служба iSpring не уточнили. Сооснователь движения «Общество.Будущее» Роман Юнеман утверждает, что на бизнесмена завели дело по статье о мошенничестве (части 4 статьи 159 УК), а сумма ущерба составляет 20,5 миллиона рублей. Forbes также пишет, что обыски связаны с делом о мошенничестве в крупном размере. Официально эта информация не подтверждена.

В поддержку Ускова выступили авторы Z-каналов, известные своими правыми взглядами. Среди них — публицист Егор Холмогоров и сенатор от аннексированной РФ Запорожской области Дмитрий Рогозин.

iSpring — международная компания, которая занимается разработкой инструментов для дистанционного образования. Ее основные продукты — платформа для корпоративного онлайн-обучения и конструктор для электронных курсов. Главный офис iSpring находится Йошкар-Оле.

Основателя и директора iSpring Юрия Ускова называют «русским патриотом и меценатом, который помогает фронту». В 1990-х, как сообщалось, предприниматель состоял в националистическом движении «Русское национальное единство» (РНЕ). Один из сыновей бизнесмена, по данным СМИ, участвует в российско-украинской войне. Брат Ускова Владимир называет себя создателем системы радиоэлектронной борьбы «Покров».