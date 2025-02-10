В Гватемале пассажирский автобус упал с моста в овраг. По меньшей мере 51 человек погиб

В Гватемале по меньшей мере 51 человек погиб в результате аварии с участием пассажирского автобуса, сообщает Reuters.

По данным агентства, автобус ехал из города Сан-Агустин-Акасагуастлан в столицу страны, город Гватемала, и упал с автомобильного моста в овраг.

Местные изданию пишут, что водитель переполненного автобуса не справился с управлением. Автобус врезался в несколько автомобилей и металлическое ограждение моста, а затем упал в овраг, где течет небольшая река.

На фотографиях с места происшествия видно, что автобус частично затоплен водой. Предполагается, что причиной аварии стала неисправность тормозов автобуса.

В результате аварии погибли не менее 36 мужчин и 15 женщин. В Гватемале объявили трехдневный национальный траур.