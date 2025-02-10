Посол России в КНДР: сотни российских военных, получивших ранения на войне с Украиной, прошли реабилитацию в Северной Корее
Сотни военнослужащих РФ, которые получили ранения на российско-украинской войне, прошли реабилитацию в санаториях и лечебницах КНДР, сообщил в интервью «Российской газете» посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
Дипломат рассказал о лечении российских военных в КНДР в качестве «наглядного примера братского отношения» жителей Северной Кореи к россиянам. Он также добавил, что летом 2024-го дети военных РФ, погибших в ходе российско-украинской войны, отдыхали в «самом лучшем в КНДР» центре детского отдыха Сондовон на берегу Японского моря.
«Причем лечение, уход, питание — все, что связано с пребыванием в КНДР — все это было абсолютно бесплатно. А когда мы предложили друзьям компенсировать хотя бы часть их расходов, они искренне обиделись, просили больше никогда этого не делать», — сказал Мацегора.
Других подробностей о программе реабилитации военных РФ в Северной Корее посол не привел.
Россия и Северная Корея в июне 2024 года подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В октябре его ратифицировала Госдума, в ноябре — северокорейская сторона. Среди прочего этот договор подразумевает создание военного союза двух стран.
В Россию, по данным США, Южной Кореи и Украины, в октябре прибыли от 10 до 12 тысяч северокорейских военных. Их привлекли к участию в войне с Украиной на стороне России. Подразделения КНДР задействовали в боях в Курской области.
Ни Россия, ни КНДР официально не сообщали о том, что северокорейские военные воюют в Украине.